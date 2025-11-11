Κρήτη: Ψαράς βούτηξε για ψαροντούφεκο αλλά βρήκε «αρχαίο» άγαλμα

Ένα απίστευτο θέαμα περίμενε έναν ψαροντουφεκά στην Κρήτη, όταν έχοντας βουτήξει για να εντοπίσει την επόμενη ψαριά, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα...κεφάλι από αρχαίο άγαλμα.

Τουλάχιστον έτσι έδειχνε το παράξενο αντικείμενο, που βρέθηκε στον βυθό του Δήμου Χερσονήσου, και έμοιαζε με κεφαλή του Απόλλωνα. Η πρώτη αντίδραση του ψαρά ήταν η έκπληξη και η απορία για το πώς βρέθηκε εκεί το άγαλμα.

Βέβαια η αλήθεια αποδείχτηκε λίγο πιο πεζή. Αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό ο προϊστάμενος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Κρήτης, Θεοτόκης Θεοδούλου, εξήγησε ότι δεν επρόκειτο περί κάποιου αρχαίου θησαυρού.

Τι σκοπό είχε το άγαλμα;

Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα αγάλματα δεν είναι αρχαία, αλλά τσιμεντένιες κατασκευές που τοποθετούνται σκόπιμα στον βυθό από καταδυτικά κέντρα, για να προσδώσουν, όπως είπε, «ενδιαφέρον και ζωή» στο υποθαλάσσιο τοπίο.

«Πρόκειται για σύγχρονες δημιουργίες, τοποθετημένες σε μικρά βάθη, κυρίως για αισθητικούς και εκπαιδευτικούς λόγους», διευκρίνισε ο κ. Θεοδούλου, σημειώνοντας πως το προηγούμενο διάστημα έχουν εντοπιστεί και άλλα παρόμοια αντικείμενα, ανάμεσά τους και ένα άγαλμα λιονταριού.