Κρήτη: «Ψευτοτεχνικοί» εξαπατούν ηλικιωμένες - Νέα έξαρση απάτης

Ανησυχητική έξαρση παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο Κρήτης μια νέα μορφή απάτης, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα επιτήδειων που προσποιήθηκαν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα.

Μεθοδικά και με επαγγελματισμό δρουν οι απατεώνες που τις τελευταίες ώρες έχουν βάλει στο στόχαστρο ανυποψίαστους πολίτες στο Ηράκλειο. Δύο άνδρες προσποιούμενοι τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένες γυναίκες, ισχυριζόμενοι ότι στο σπίτι τους εντοπίζεται διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυστηρό και «υπηρεσιακό» ύφος κατάφεραν να τις πείσουν για τη σοβαρότητα της κατάστασης και να εξασφαλίσουν την είσοδο στις οικίες τους.

Μόλις βρέθηκαν μέσα, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων και αφαίρεσαν κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, πριν εξαφανιστούν. Τα περιστατικά σημειώθηκαν την Τετάρτη, με θύματα δύο γυναίκες ηλικίας 77 και 75 ετών αντίστοιχα, οι οποίες κατήγγειλαν την απάτη στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί και άλλες παρόμοιες απόπειρες εξαπάτησης, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι πολίτες – και κυρίως οι ηλικιωμένοι – καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε αγνώστους, όσο «πειστικοί» κι αν φαίνονται.

Πηγή cretalive.gr