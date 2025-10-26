Κρήτη: Πυροβολισμοί σε Γιορτή Κάστανου στην Κίσσαμο - Άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος

Πυροβολισμοί έπεσαν στην Κρήτη, στην περιοχή του Κισσάμου, στη γιορτή καστάνου και ένας άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι ακριβείς συνθήκες δεν ήταν σαφείς προς το παρόν αλλά οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Στο πανηγύρι τυχαία βρισκόταν μια γιατρός, η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραυματία.

το σημείο αυτή την ώρα σπεύδει η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.