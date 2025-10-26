Κρήτη: Πυροβολισμοί σε Γιορτή Κάστανου στην Κίσσαμο - Άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος

Πυροβολισμοί έπεσαν στην Κρήτη, στην περιοχή του Κισσάμου, στη γιορτή καστάνου και ένας άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.
Οι ακριβείς συνθήκες δεν ήταν σαφείς προς το παρόν αλλά οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό φέρονται να διασκέδαζαν σε μια παρέα.
Σύμφωνα με το kriti360.gr, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.
Στο πανηγύρι τυχαία βρισκόταν μια γιατρός, η οποία έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραυματία.
το σημείο αυτή την ώρα σπεύδει η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.
- Έχει 25 μαγαζιά αλλά δηλωμένη μόνο μια μηχανή: Ερωτηματικά με τον ιδιοκτήτη του μπαρ στο Γκάζι
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
- «Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια»: Ο Πέτρος Κωστόπουλος για την κηδεία Σαββόπουλου
- Αν το διαβάσεις, σε έχει ήδη βρει: O «Βασιλίσκος του Roko» και η τρομακτική προφητεία της AI
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.