Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες, Παρασκευή (8/8) εξέγερση κρατουμένων -με τραυματισμούς- στις φυλακές της Αγυιάς, στην Κρήτη, όπως αναφέρουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας αλλοδαπός κρατούμενος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον γενικό νοσοκομείο Χανίων, αποτέλεσμα της εξέγερση στο κέντρο κράτησης στην Κρήτη.

Στο κατάστημα υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία ενώ σε έρευνα στα κελιά την Παρασκευή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, γεγονός που προκάλεσε ένταση.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr, neakriti.gr