Μενού

Κρήτη: Σε εξέλιξη εξέγερση κρατουμένων στις φυλακές της Αγυιάς

Η ένταση στην Κρήτη προέκυψε, μεταξύ άλλων, μετά από κατάσχεση κινητών από κελιά.

Reader symbol
Newsroom
Κελί φυλακής
Στιγμιότυπο από κελί φυλακής | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες, Παρασκευή (8/8) εξέγερση κρατουμένων -με τραυματισμούς- στις φυλακές της Αγυιάς, στην Κρήτη, όπως αναφέρουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, ένας αλλοδαπός κρατούμενος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον γενικό νοσοκομείο Χανίων, αποτέλεσμα της εξέγερση στο κέντρο κράτησης στην Κρήτη.

Στο κατάστημα υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία ενώ σε έρευνα στα κελιά την Παρασκευή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, γεγονός που προκάλεσε ένταση.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr, neakriti.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ