Κρήτη: Σε κατάσταση αμόκ 39χρονος με τσεκούρι επιτέθηκε σε μητέρα και παιδί

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Γουβών το περιστατικό με έναν 39χρονο, ο οποίος –σύμφωνα με το patris.gr– βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ και επιτέθηκε με τσεκούρι σε νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας, χτυπώντας το επανειλημμένα με το τσεκούρι. Λίγο αργότερα, όταν την εντόπισε στον δρόμο μαζί με το παιδί της, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Η μητέρα, σε κατάσταση πανικού, έσπευσε να κρύψει το παιδί σε κοντινό σπίτι, ενώ οι φωνές της ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Κάτοικοι έτρεξαν να βοηθήσουν, την ώρα που ο 39χρονος συνέχιζε να κραδαίνει το τσεκούρι, εμφανώς εκτός ελέγχου.

Ακόμη και οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δυσκολεύτηκαν να τον ακινητοποιήσουν, καθώς ο άνδρας φαινόταν να βρίσκεται σε υπερένταση. Τελικά κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 39χρονος επαναλάμβανε στους αστυνομικούς ότι «είχε εντολή από μία φωνή να σκοτώσει». Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση και βοήθεια.