Η πρόταση στον Βασίλη Μπισμπίκη για μια νέα κρητική βεντέτα και οι άλλες δύο μεγάλες παραγωγές του MEGA

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι συζητήσεις για τη μεταφορά στη συχνότητα του Mega του επιτυχημένου βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου «Δύο Μαύρα πουκάμισα».

Η σειρά με βασική πλοκή μια Κρητική Βεντέτα έχει κεντρικό σημείο πλοκής τον Ψηλορείτη. Εκεί σύμφωνα με την περιγραφή του best seller οι δύο κεντρικοί ήρωες του βιβλίου ο Μανούσος κι ο Σήφης ένωσαν το αίμα τους για να γίνουν σταυραδέλφια ως τον θάνατο.

Μεγάλωσαν σαν αληθινά αδέλφια, μέχρι που μπήκε στη ζωή τους η Μαρκέλλα, ένα σαγηνευτικό πλάσμα με μάτια γαλανά σαν τα βαθιά νερά του πελάγου, που έκανε τις καρδιές ν’ αναστενάζουν σαν τη λύρα που φουντώνει.

Πρόκειται για μια πλημμυρισμένη από πάθος, έρωτα, μίσος, συγκίνηση και ελπίδα ιστορία. Τα ερωτικά τρίγωνα πάντα έχουν απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό πόσο μάλλον στο πλαίσιο μιας βεντέτας.

Την παραγωγή της σειράς θα αναλάβει η εταιρία «Αργοναύτες» και η πρώτη πρόταση για έναν εκ των δύο πρωταγωνιστών έγινε στον Βασίλη Μπισμπίκη. H δεύτερη στον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή Αντώνη Μυριαγκό.

Η σειρά θα αποτελέσει μια από τις τρεις μεγάλες παραγωγές του Mega για τη νέα σεζόν με τουλάχιστον 4 επεισόδια μετάδοσης εβδομαδιαίως. Η δεύτερη παραγωγή θα είναι οι «Μπλε Ώρες» του Αντρέα Γεωργίου και η 3η το «Κάμπιγνκ» που έχει ήδη μπει σε γυρίσματα.