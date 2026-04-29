Κρήτη: Στη ΜΕΘ 12χρονη μετά από τροχαίο με τον πατέρα της στη Μεσαρά

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, στο ΠΑΓΝΗ, μια 12χρονη όπου το όχημα, στο οποίο επέβαινε με τον πατέρα της συγκρούστηκε σε δρόμο της Κρήτης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πατέρας και κόρη. Αμέσως έσπευσε η Πυροσβεστική για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η ανήλικη, υπέστη ανακοπή κατά την διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο, αλλά φέρεται να την επανέφεραν οι διασώστες στο ΕΚΑΒ και έκτοτε να νοσηλεύεται. Ωστόσο, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της είναι σταθερή και παρακολουθείται διαρκώς από γιατρούς.

Η 12χρονη είναι, το τρίτο περιστατικό νοσηλείας ανηλίκων στο ΠΑΓΝΗ, για αυτή την εβδομάδα, μαζί με έναν 4χρονο που δέχθηκε επίθεση από σκύλο και έναν 5χρονο που τραυματίστηκε σε πισίνα.