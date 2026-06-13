Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα: Σύσσωμη η οικογένειά της την παρέδωσε στον Φάνη Μπότση

Στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μάνη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13/6 ο γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση.
Η Δανάη Μπάρκα έφτασε στην εκκλησία συνοδεία μουσικών οργάνων συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.
Ωστόσο, τη νύφη στον γαμπρό που έφτασε πρώτος στον χώρο της τελετής περιμένοντάς τη με την ανθοδέσμη παρέδωσε σύσσωμη η οικογένεια της ηθοποιού και παρουσιάστριας: ο πατέρας της Νώντας, η μητέρας της Βίκυ Σταυροπούλου και η γιαγιά της, Τούλα.
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Ο Άρης Καβατζίκης, η Μαρία Μπετατώρου, η Μαρία Καβογιάννη ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους του ζευγαριού.
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