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Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα: Σύσσωμη η οικογένειά της την παρέδωσε στον Φάνη Μπότση

Στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μάνη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13/6 ο γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση.

Λία Παππά
Λία Παππά
Δανάη Μπάρκα Φάνης Μπότσης
Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης | Instagram/ kalaazar
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Στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μάνη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13/6 ο γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση.

Δανάη Μπάρκα
Ο γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπόση | Instagram/ ariskavatzikis

Η Δανάη Μπάρκα έφτασε στην εκκλησία συνοδεία μουσικών οργάνων συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Ωστόσο, τη νύφη στον γαμπρό που έφτασε πρώτος στον χώρο της τελετής περιμένοντάς τη με την ανθοδέσμη παρέδωσε σύσσωμη η οικογένεια της ηθοποιού και παρουσιάστριας: ο πατέρας της Νώντας, η μητέρας της Βίκυ Σταυροπούλου και η γιαγιά της, Τούλα.

Η οικογένεια της Δανάης Μπάρκα
Η οικογένεια της Δανάης Μπάρκα | Instagram/ ariskavatzikis
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης Δανάη Μπάρκα
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνοδεύει τη Δανάη Μπάρκα νύφη στην εκκλησία | Instagram/ariskavatzikis

 

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Ο Άρης Καβατζίκης, η Μαρία Μπετατώρου, η Μαρία Καβογιάννη ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους του ζευγαριού.

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