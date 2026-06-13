«3 πράγματα που έπρεπε να ξέρω πριν έρθω Ελλάδα»: Επικό σχόλιο τουρίστα στο Reddit

Κακά τα ψέματα, σίγουρα θα υπάρχουν τουρίστες που θα έρχονται απροετοίμαστοι στην Ελλάδα. Εκτός από απροετοίμαστοι, ίσως να είναι και ανυποψίαστοι! Ένας χρήστης του Reddit ταξίδευσε πρόσφατα στη χώρα μας από τον Καναδά με την οικογένειά του. Έχοντας...αποκτήσει εμπειρία προχώρησε σε μια δημοσίευση ώστε να προετοιμάσει και όλους όσους σκοπεύουν να έρθουν στα μέρη μας δίνοντας απαραίτητες συμβουλές. Ίσως, όχι και τόσο απαραίτητες εδώ που τα λέμε.

«Οπωσδήποτε υγρά μαντηλάκια»

Η πρώτη συμβουλή ξεχωρίζει αλλά ίσως είναι και η πιο αχρείαστη. «Να έχετε μαζί σας οπωσδήποτε υγρά μαντηλάκια». Σοκαρισμένος σχεδόν παρατήρησε ότι οι ελληνικές τουαλέτες δεν διαθέτουν μπιντέ. Οι χρήστες στα σχόλια βέβαια ανέφεραν πολύ σωστά πως δεν υπάρχει λόγος πανικού αφού όλα τα σουπερμάρκετ διαθέτουν υγρά μαντηλάκια οπότε δεν χρειάζεται να κουβαλήσει κανείς από το εξωτερικό! Για απολίτιστους μας περάσανε;

AP

Ο καλοκάγαθος τουρίστας στη συνέχεια παρατηρεί πως είναι μακράν καλύτερο να διαθέτει ο επισκέπτης ψιλά. «Οι άνθρωποι αντιδρούν όταν τους δώσεις χαρτονόμισμα των 100 ευρώ» αναφέρει. Δεν τολμώ να φανταστώ την αντίδραση του περιπτερά που θα είδε το χαρτονόμισμα να του έρχεται! Τέλος και με μια δόση ευγένειας, «το να μιλάτε έστω και λίγο στη γλώσσα τους λέγοντας γεια σας ή ευχαριστώ, βοηθάει πολύ».

Έξτρα συμβουλές στα σχόλια

«Οι ντόπιοι δεν θα εκτιμήσουν την εισαγωγή της αμερικανικής κουλτούρας του φιλοδωρήματος. Ένα 5% είναι μια χαρά» σημειώνει ένας χρήστης προσπαθώντας να συγκρατήσει την...γενναιοδωρία των ξένων. «Ένα πράγμα που θα πρόσθετα στη λίστα: το ωράριο των εστιατορίων. Ουσιαστικά το δείπνο δεν ξεκινάει πριν από τις 9 το βράδυ, οπότε αν έχεις συνηθίσει να τρως στις 6, είτε θα τρως μόνος σου είτε θα καταλήξεις σε τουριστικές παγίδες» παρατηρεί ένας άλλος και δεν έχει άδικο!

Τελευταίο και καλύτερο σχόλιο: «Αφήστε τους Αμερικανούς να κάνουν τα δικά τους. Κανείς δεν πρόκειται να περιμένει μεγάλα tips από Ευρωπαίους. Σας παρακαλούμε, δώστε μας φιλοδώρημα, είμαστε φτωχοί»!