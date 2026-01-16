Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα ειδικευόμενη γιατρός

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένη νοσηλεύεται 25χρονη γιατρός που κάνει την ειδικότητα στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη και η οποία διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Η νεαρή κοπέλα πριν τη διάγνωση παρουσίασε έντονη ζαλάδα, πόνο στο κεφάλι και υψηλό πυρετό και πήγε στα Επείγοντα.

Σύμφωνα με όσα είπε στο patris.gr ο πρόεδρος Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, ελλείψει διαθέσιμου κρεβατιού ΜΕΘ στον Άγιο Νικόλαο, καθώς και τα 4 κρεβάτια της Εντατικής έχουν ασθενείς, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Ηράκλειο.

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στην παθολογία και έχει καταγωγή από τη Νεάπολη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις που πιστοποίησαν την μηνιγγίτιδα. «Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή, την παρακολουθούμε», είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης.

