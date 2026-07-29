Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες με εγκαύματα από τη φωτιά

Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη (29/07) στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου. Πρόκειται για δασική έκταση στην οποία καίει η φωτιά με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν φτάσει άμεσα και να δρουν για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνολικά λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης επικουρούν υδροφόρες του Δήμου Σητείας.

Στο μεταξύ με μήνυμα του 112 οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, στην περιοχή έχουν τεθεί σε ετοιμότητα δύο επιπλέον ασθενοφόρα οχήματά του. Από το σημείο ζητήθηκε η συνδρομή των διασωστών του ΕΚΑΒ για δύο πυροσβέστες με ελαφρά εγκαύματα, στους οποίους αφού τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκαν με όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας.