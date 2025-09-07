Κρήτη: «Την εκκλησιαστική περιουσία την είχαμε από την οικογένειά μας» είπε ο «αρχηγός» της μαφίας

Ένας εκ των φερόμενων ως «αρχηγών» της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη μίλησε στο Star σχετικά με την εκκλησιαστική περιουσία, αναφέροντας πως συνιστά «κομμάτι» της ευρύτερης οικογενειακής.

«Το 2016 μας φώναξε ο Μητροπολίτης τότε που ήταν εν ζωή, πριν πεθάνει και μας είπε ότι κατέχετε παράνομα την περιουσία της Εκκλησίας, που εμείς την είχαμε πολλά χρόνια από την οικογένειά μου» ανέφερε ένα από τα αδέρφια, που κατηγορείται ως «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη.

«Εδώ μιλάμε, όπως λένε, μία εγκληματική οργάνωση και μας είχαν εμένα και τον αδερφό μου, μας είχανε αρχηγούς. Απ' ό,τι αποδείχτηκε, όχι δεν είχαμε, αλλά ούτε ο τελευταίος παρκαδόρος, δεν έχουμε την παραμικρή σχέση. Από τα εκατό άτομα, μπορεί να γνωρίζαμε κανά δύο γιατί τα Χανιά είναι μικρά, δεν είναι μεγάλα κι αυτοί δεν ήταν με ναρκωτικά, καμία σχέση» είπε ακόμη στο Star.

Κρήτη: Το δεύτερο χαρτί από τον λογιστή

Μάλιστα, σύμφωνα με το Star, οι φερόμενοι αρχηγοί της κρητικής μαφίας, δεν είχαν μόνο έγγραφο με την υπογραφή του Επισκόπου για την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά χαρτί -και- από τον λογιστή της Μονής στην Κρήτη.

Στις επίμαχες συνομιλίες, φαίνεται ένα από τα δύο αδέρφια να λέει ότι έχει στην κατοχή του δύο χαρτιά σχετικά με τα στρέμματα, τα 175 στρέμματα που πούλησαν στον Ισραηλινό και πήραν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την εκκλησιαστική περιουσία.

«Είχα βγάλει χαρτί και από τον λογιστή της Αγίας Τριάδος, τον λογιστή που έχουν εκεί μέσα και κρατάει τα λογιστικά τους, ποια χωράφια έχουν και τέτοια. Του λέω ένα... ότι δεν ανήκει στο δικό μου χωράφι, στην ακίνητη περιουσία της εκκλησίας. Και μου το έδωσε ο ίδιος ο λογιστής της Αγίας Τριάδος, χαρτί ότι δεν είναι μέσα στα 700 στρέμματα της εκκλησίας αυτά που έχω» ακούγεται να λέει σε νέα συνομιλία.