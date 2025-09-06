Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά: Προκλήθηκε ρήγμα 10 μέτρων

Στο Λιμάνι του Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ» προσέκρουσε χθες, Παρασκευή (5/9) ένα κρουαζιερόπλοιο σημαία Μπαχαμών, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα μήκους 10 μέτρων σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, από την επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι του Πειραιά δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός για τους 450 επιβαίνοντές του, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

«Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί» σημειώνει το Λιμενικό στην ίδια ανακοίνωση.

Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά: Τι αναφέρει το Λιμενικό

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένα κρουαζιερόπλοιο (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», στο λιμάνι του Πειραιά.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση ρήγματος μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι 450 επιβάτες του Κ/Ζ αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί».