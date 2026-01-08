ΚΤΕΛ: Διακόπτονται τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Διακόπτονται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθώς οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού.

Όπως αναφέρεται, «μετά από ενημέρωση της Γ.Αστ.Δ/νσης Θεσσαλίας, για πλήρη αποκλεισμό όλων των εναλλακτικών διαδρομών, από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, διακόπτουμε τα δρομολόγια (και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη), από αυτή την ώρα, μέχρι νεωτέρας.

Για ακύρωση εισιτηρίων, μεταβολή ημερομηνίας κ.λπ. θα ενημερωθείτε τις προσεχείς ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες δεν θα χάσουν το εισιτήριό τους, εφόσον δεν ταξίδεψαν».