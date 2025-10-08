Μενού

Κτηνοτρόφος πέθανε από στεναχώρια γιατί θα του θανάτωναν τα ζώα του λόγω της ευλογιάς

Τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς κτηνοτρόφος πέθανε από στεναχώρια γιατί θα έχανε τα ζώα του λόγω της ευλογιάς.

Πρόβατα σε βοσκοτόπι
Πρόβατα σε βοσκοτόπι | Eurokinissi
Ένας κτηνοτρόφος 75 ετών με μόλις 30 πρόβατα στην κατοχή του πέθανε, καθώς φορτίστηκε ψυχολογικά στο άκουσμα ότι τα ζώα του έπρεπε να θανατωθούν λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο Μικρό Μοναστήρι το δήμου Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη και, όπως αναφέρει η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ο κτηνοτρόφος ήταν συνταξιούχος, διατηρώντας το κοπάδι περισσότερο για συναισθηματικούς λόγους και για την αγάπη του για τη δουλειά που έκανε σε όλη του τη ζωή.

Στη συγκεκριμένη περιοχή καταγράφονται κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενώ αναμένονται και άλλες θανατώσεις ζώων. 

