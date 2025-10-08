Κτηνοτρόφος πέθανε από στεναχώρια γιατί θα του θανάτωναν τα ζώα του λόγω της ευλογιάς

Ένας κτηνοτρόφος 75 ετών με μόλις 30 πρόβατα στην κατοχή του πέθανε, καθώς φορτίστηκε ψυχολογικά στο άκουσμα ότι τα ζώα του έπρεπε να θανατωθούν λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο Μικρό Μοναστήρι το δήμου Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη και, όπως αναφέρει η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ο κτηνοτρόφος ήταν συνταξιούχος, διατηρώντας το κοπάδι περισσότερο για συναισθηματικούς λόγους και για την αγάπη του για τη δουλειά που έκανε σε όλη του τη ζωή.

Στη συγκεκριμένη περιοχή καταγράφονται κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενώ αναμένονται και άλλες θανατώσεις ζώων.