Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ: Αλλάζει για σήμερα και αύριο ο τερματικός σταθμός της γραμμής 7

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή για σήμερα και αύριο στη Γραμμή 7 του Τραμ, καθώς τα δρομολόγια από τις 20:00 και μετά θα αλλάξουν τερματικό σταθμό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις | Eurokinissi
Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα, Τρίτη, και αύριο, Τετάρτη, (21 -22 Απριλίου) στη Γραμμή 7 Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Τα δρομολόγια από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος

  • Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36, 
  • Μικράς Ασίας στις 19:39, 
  • Λαμπράκη  στις 19:42, 
  • Ευαγγελίστρια   στις 19:46, 
  • Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και 
  • Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας

  • Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05, 
  • Αγία Τριάδα στις 20:07, 
  • Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09, 
  • 34ου Συντάγματος στις 20:11, 
  • Ανδρούτσου στις 20:12 και 
  • Σκυλίτση στις 20:14.

