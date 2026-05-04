Κυκλοφοριακό χάος στην εθνική οδό Χανιών: «Μου ζητούν να παραιτηθώ» - Τι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης

Στο κυκλοφοριακό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην εθνική οδό Χανίων Ρεθύμνου αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, μιλώντας το πρωί στο Zarpa Radio 89,6, τονίζοντας πως εισπράττει την οργή των κατοίκων.

Όπως επιβεβαίωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων δεν είχε εκδοθεί καμία ανακοίνωση προς τα μέσα για την έναρξη των εργασιών, έτσι που πολλοί πολίτες καταγγέλλουν πως χάνουν ακόμη και σοβαρά ιατρικά ραντεβού.

Ο κ. Καλογερής εμφανίστηκε προβληματισμένος για την απροειδοποίητη έναρξη εργασιών ασφαλτόστρωσης στην εθνικό οδό στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών, ενώ δήλωσε πως δέχθηκε έντονες κριτικές που φτάνουν τα όρια της απειλής.

«Δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση ούτε ανεπίσημη, απλά εισπράττουμε την οργή του κόσμου, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και παίρνει εδώ τηλέφωνο. Μου ζητούν να παραιτηθώ, να αυτοπυρποληθώ και διάφορα άλλα, προκειμένου να λυθεί αυτό το φοβερό πρόβλημα. Δυστυχώς είναι μεγάλο θέμα, επικοινωνήσαμε με την εταιρεία και την Τροχαία ΒΟΑΚ και αύριο θα είναι η ίδια κατάσταση για να το γνωρίζει ο κόσμος. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν θα είναι καλό», επεσήμανε.

Καμία πρόβλεψη για εναλλακτικό δρόμο

Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν εργασίες στον νέο ΒΟΑΚ, μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί προς λύση το πρόβλημα της χρήσης εναλλακτικής διαδρομής, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να παραμένουν εγκλωβισμένοι μέχρι και δυο ώρες σε μια λωρίδα, χωρίς διέξοδο, αφού υπήρχαν κολονάκια.

Ο κ. Καλογερής καθώς ερωτήθηκε για το εάν θα είχε την δυνατότητα να περάσει από το σημείο ένα έκτακτο περιστατικό, ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό, είπε:

«Είναι τεράστιο θέμα. Αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον δρόμο από Μαλάξα, Κεραμειά και Μεγάλα Χωράφια. Ο ΒΟΑΚ είναι μια άσκηση που θα δοκιμάσει τα νεύρα μας τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’αυτό.

Ο ΒΟΑΚ είναι μια ανεπτυγμένη περιοχή, το τεχνικό κομμάτι λύνεται, έχει προχωρήσει η επιστήμη, τα υλικά τα μηχανήματα, αυτό που δεν έχει λυθεί ο εναλλακτικός δρόμος που θα μπορέσει να πάρει την κυκλοφορία και θα πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύεται ο ΒΟΑΚ. Τώρα προέχουν τα έργα οδικής ασφάλειας, αύριο μεθαύριο θα έχουμε τον ίδιο ΒΟΑΚ, ο οποίος θα βελτιώνεται κατά 50% στον υφιστάμενο δρόμο, ο οποίος θα πρέπει να παραμένει και ανοιχτός, οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει».

Στο μεταξύ, ερωτηθείς ο Αντιπεριφερειάρχης για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο, ξεκαθάρισε πως θα ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

«Είναι ένα έργο που το κάνει το Υπουργείο. Εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, ούτε μας ενημερώνουν. Εξαιτίας αυτής της ιστορίας, θα ζητήσω αναλυτικότερη ενημέρωση και συννενόηση. Ο κόσμος έχασε ραντεβού με γιατρούς. Υπήρξαν σοβαρές περιπτώσεις που έπρεπε να ήταν στην ώρα τους. Απροειδοποίητα εντελώς εγκλωβίστηκαν σε μια γραμμή και δεν μπορούσαν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω. Αυτό ήταν τραγικό.

Έχουμε ζητήσει ραντεβού με την εταιρεία. Το Υπουργείο δυστυχώς δεν μας ενημερώνει. Ο ΒΟΑΚ είναι μια άσκηση που θα δοκιμάσει τα νεύρα μας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.