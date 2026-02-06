Κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα: 25 συλλήψεις και 10 εκατ. τεμάχια στα χέρια της ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα (6/2) το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), για την εξάρθρωση κυκλώματος που παρασκεύαζε και πουλούσε παράνομα τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα.

Η «επιχείρηση» ήταν στημένη ως νόμιμη καπνοβιομηχανία η οποία διέθετε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μηχανήματα παρασκευαστήριο, αποθήκες πρώτων υλών, ααφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρασκευή καπνικών προϊόντων είχαν στήσει σε μια κτηνοτροφική μονάδα στη Βοιωτία όπου έγιναν έρευνες, όπως και σε 10 ακόμα αποθήκες κυρίως σε Μαγνησία, Κατερίνη και Αττική.

Κύκλωμα με τσιγάρα: Οι απίστευτες ποσότητες που παρήγαγαν

Το ελληνικό FBI προχώρησε στη σύλληψη 25 ατόμων εκ των οποίων 19 άτομα στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Οι συλληφθέντες είναι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ μεταξύ τους είναι και δύο αδέλφια που είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μέχρι τώρα έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 600.000 ευρώ, πάνω από 10 εκατ. τεμάχια τσιγάρα, 6-7 όπλα, ένα οπλοπυλοβόλο καθώς και φορτηγά οχήματα.