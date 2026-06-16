Κύκλωμα στην Πολεοδομία: Πρώην αντιδήμαρχος της Κηφισιάς στο «παιχνίδι» - Οι διάλογοι «φωτιά»

Ελεγχόμενος και φερόμενος ως μεσολαβητής, όπως αποκαλύπτει το reader.gr, για συγκεκριμένη υπόθεση εμφανίζεται στη δικογραφία ο πρώην Αντιδήμαρχος στην Πολεοδομία Κηφισιάς.

Ο ίδιος φαίνεται να μεσολαβεί για υπόθεση υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου με την παράταξη της πρώην Δημοτικής Αρχής. Η δικογραφία της συγκεκριμένης υπόθεσης αριθμεί 3.500 σελίδες και αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι που κατείχε θέσεις- κλειδί στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Πολεοδομία Κηφισίας; Οι επίμαχοι διάλογοι

Η έρευνα πάντως παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται. To reader.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας διαλόγους ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους.

Ακολουθεί αναλυτικά ο διάλογος

Ε.Κ: Από τον Δήμο

Γ.Χ: Η από το site του Δήμου ή έρχεσαι εδώ και συμπληρώνεις μία αίτηση στο όνομα «Σ@@πης» και φέρνει μετά μαζί το φάκελο

Ε.Κ: Εντάξει, μία αίτηση θέλεις να συνοδεύει όλο αυτό που έχει μέσα

Γ.Χ: Ναι και να γράφει τι θέλει

Ε.Κ: Τοπογραφικά

Γ.Χ: Παρακαλώ πολύ με τα στοιχεία του Σ@@ρπη και λοιπά

Ε.Κ: Είπε να επιστραφεί ο φάκελος στη πολεοδομία. Ναι, να εξεταστεί, ξέρω γω. Πληρώνει αυτός τώρα.

Γ.Χ: Ναι, αυτό. Ναι

Γ.Χ: Μεχρι τις 12, 12 και θα είμαι εκεί.

Ε.Κ: Φεύγω από τώρα. Ό, τι θέλεις μετά εσύ. Θα το πάρεις τώρα εκεί. Είναι για εσάς αυτό τώρα για την Πολεοδομία. Τον κρατάς όλο τον φάκελο, έχει μέσα όλα τα σχέδια, τα πάντα, είναι πλήρες.

Γ.Χ: Θα κάνεις και αίτηση. Έχει κάνει αίτηση ο κ. Σου@@ης;

Ε.Κ: Πες μου τι πρέπει να κάνει για να του πω και να σου φέρω.

Γ.Χ: Αίτηση

Ε.Κ: Ναι. Τι θα λέει; Ό,τι παραδίδω;

Γ.Χ: Τι ζητάει ο Σ@@πης; Για διαγραφή τι ζητάει;

Ε.Κ: Ε το λέει μέσα. Διαγραφή.

Γ.Χ: Ναι θα πάω εγώ να συμπληρώσει μία αίτηση και ο Σο@@πης και να τα φέρεις αν είναι. Μαζί με την αίτηση.

Γ.Χ: Και να αφήσεις και τον φάκελο. Όχι χωρίς αίτηση ο φάκελος.

Ε.Κ: Α χωρίς αίτηση δεν.

Γ.Χ: Με αίτηση, με αίτηση

Ο επόμενος διάλογος φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα λίγο πριν ο Ε.Κ παραδώσει τον φάκελο στο Γ.Χ. Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν

Γ.Χ: Έλα

Ε.Κ: Είμαι εδώ. Είμαι απ’ έξω. Έβγα λίγο να σου πω κάτι. Δεν θέλω να μπω εκεί μέσα.

Γ.Χ: Ναι σε ένα λεπτό είμαι εκεί.

Ε.Κ: Δε μου λες. Είσαι εκεί να σου φέρω τον φάκελο του φίλου μου;

Γ.Χ: Ποιος είναι ο φάκελος και ποιος ο φίλος σου;

Ε.Κ: Του Σου@@η ρε που σου είχα πει. Μία τακτοποίηση.

Γ.Χ: Α του Σού@@η ναι. Του Σου@πη.

Ε.Κ: Ναι την τακτοποίηση που μου είπες, αυτό τον νόμο που μου είπες φέρε.