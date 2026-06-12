ΚΚΕ: «Οι παραιτήσεις μετά το σκάνδαλο στην πολεοδομία καθιστούν υπόλογη τη ΝΔ»

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία συσχετίζει την πρόσφατη εξάρθρωση κυκλώματος διαφθοράς στην πολεοδομία, με τις τελευταίες παραιτήσεις στελεχών της κυβέρνησης.

«Οι απανωτές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών, που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών, καθιστούν για πολλοστή φορά υπόλογη την κυβέρνηση της ΝΔ.

Και σε αυτή την περίπτωση, αντί να δώσει όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις, επιλέγει την τακτική της συγκάλυψης με τα γνωστά “κλισέ” περί εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη», αναφέρει ο Περισσός και καταλήγει:

«Το ελάχιστο λοιπόν που πρέπει να γίνει, είναι να αποκαλυφθούν όλες οι πλευρές και αυτής της δυσώδους υπόθεσης και να αποδοθούν οι ευθύνες, όμως πάνω απ’ όλα χρειάζεται να μπει στο στόχαστρο του λαού αυτό το σάπιο αντιλαϊκό κράτος που με fast track διαδικασίες “τακτοποιεί” επενδυτές και ρεμούλες, αλλά απέναντι στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων “μπλοκάρει σε διαχρονικές παθογένειες”».