Το κυνήγι της Τροχαίας γίνεται online: Νέες ομάδες δείχνουν τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο

Μπορεί η ΕΛΑΣ να «σφράγισε» τις γνωστές ομάδες που ενημέρωναν οδηγούς για τα μπλόκα της Τροχαίας, όμως το φαινόμενο όχι μόνο δεν σταμάτησε — αντιθέτως, φούντωσε.

Μέσα σε λίγες ώρες ξεπήδησαν νέες ομάδες στα social media, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες μέλη που μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο σημεία ελέγχων, φωτογραφίες περιπολικών και ηχητικά μηνύματα.

Στο σχετικό βίντεο του ΣΚΑΪ, μέλη αυτών των ομάδων περιγράφουν με… χειρουργική ακρίβεια πού βρίσκονται τα μπλόκα, ενώ δεν διστάζουν να στέλνουν «πινέζες» στο Google Maps για να καθοδηγούν παραβάτες και –ακόμη χειρότερα– μεθυσμένους οδηγούς μακριά από τους ελέγχους.

Μια πρακτική που δεν είναι απλώς παράνομη, αλλά επικίνδυνη για όλους όσοι κινούνται στους δρόμους.

Οι Αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τους διαχειριστές των παλιών ομάδων και τους οδήγησαν στη Δικαιοσύνη. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τους νέους «εγκεφάλους», καθώς η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στα ίχνη τους. Το ανησυχητικό, όμως, είναι η τεράστια συμμετοχή πολιτών που επιλέγουν να παίξουν με την ασφάλεια τη δική τους και των άλλων.

Το φαινόμενο δείχνει πως, παρά τις συλλήψεις, η κουλτούρα της «παράκαμψης» παραμένει ζωντανή — και ίσως πιο επικίνδυνη από ποτέ.