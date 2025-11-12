Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αλέξη Βαφεάδη είχαν ο Χρίστος Δήμας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πλαίσιο της Τρίτης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας και της συνεργασίας στο πεδίο της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και στις δύο χώρες.

Οι κύριοι Κυρανάκης, Βαφεάδης και Δήμας

Η Κύπρος έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα των τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Οδική Ασφάλεια βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (45 νεκροί ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους). Συγκεκριμένα, το 2024 στην Κύπρο σημειώθηκαν 44 θάνατοι ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα 64 θάνατοι.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρόποι ανάδειξης της γεωστρατηγικής σημασίας της Ελλάδας και της Κύπρου εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΝΤ) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (BBA).

Σχετικά, συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση συνεργασίας των δύο μερών, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου του 2026 και με φόντο την Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.