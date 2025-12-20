Κύπρος: Πυροβολισμούς δέχτηκαν δύο Ελληνοκύπριοι στην Αμμόχωστο - «Είδα τρία άτομα να φεύγουν»

Στόχοι επίθεσης με πυροβολισμούς έγιναν δύο Ελληνοκύπριοι στα κατεχόμενα στην Κύπρο το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ενώ κινούνταν με το όχημά τους στους δρόμους της Αμμοχώστου.
Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου, επικαλείται την καταγγελία του οδηγού, ο οποίος αναφέρει ότι ενώ κινούνταν κοντά στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται στα όρια της περιοχής, με συνεπιβάτη συγγενικό του πρόσωπο, ακούσαν δυο απανωτούς δυνατούς κρότους που προσομοίαζαν με πυροβολισμούς.
Οι επιβαίνοντες αντιλήφθηκαν ότι το όχημα είχε δεχθεί δυο πυροβολισμούς, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο.
Επίθεση με αεροβόλο δέχτηκαν οι Ελληνοκύπριοι
Όπως αναφέρει ο Ελληνοκύπριος οδηγός, «έπαιξαν δυο τουφεκιές ακούστηκαν δυνατά, παρόλο που ήταν κλειστά τα παράθυρα, μου λέει ο άλλος που ήταν μαζί μου μας έσυραν πέτρες, του λέω μας έπαιξαν δεν μας έσυραν πέτρες».
Από το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κανείς από του δυο επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε ωστόσο στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
«Δεν σταμάτησα λόγω συσκότισης και μόλις έστριψα αριστερά σταμάτησα που ήταν φωτισμένος ο δρόμος κατέβηκα κάτω κοίταξα το αυτοκίνητο και είδα 3 άτομα να φεύγουν», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο οδηγός, δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε πρόκληση ή επεισόδιο. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο οδηγός είχε εισέλθει στα κατεχόμενα από το οδόφραγμα Δερύνειας, ενώ κατά την επιστροφή του στις ελεύθερες περιοχές, επέλεξε άλλο δρομολόγιο για περισσότερη ασφάλεια.
Ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό τις Αστυνομικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
