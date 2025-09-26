Κυψέλη: Ανήλικοι χτύπησαν με σκουπόξυλο 14χρονο - Του έκοψαν τένοντες από το δάχτυλο

Άγριο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε χθες το πρωί (25/9) σε λύκειο στην Κυψέλη, όταν τρία παιδιά χτύπησαν με σκουπόξυλο 14χρονο συμμαθητή τους, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν σοβαρά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, όταν προσπάθησαν να παρέμβουν οι καθηγητές στον καβγά, οι τρεις μαθητές, σύμφωνα με τη μητέρα του 14χρονου, ξυλοκόπησαν και καθηγήτρια του σχολείου.

Το παιδί, στην Κυψέλη, διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο, αφού του κόπηκαν δύο τένοντες από το χέρι, ενώ την Τρίτη αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Κυψέλη: Τι κατήγγειλε η μητέρα του 14χρονου

«Έγινε μία πολύ μεγάλη φασαρία. Μπήκε για να προστατέψει έναν φίλο, στη φασαρία εκεί πάνω, χτύπησαν και το παιδί. Τον χτύπησαν με κοντάρι αυτό που σκοπίζουμε, το είχαν κόψει στη μέση και το αλουμίνιο, του έκοψαν το χέρι.

Τον χτύπησαν κάτι παιδιά από την Αίγυπτο, που μένουν σε ξενώνα και τώρα έχουν ξεκινήσει σχολείο. Όταν έγινε το συμβάν, οι δάσκαλοι βγήκαν αλλά έλαβε χώρα πολύ γρήγορα. Πήγαν να χτυπήσουν και το άλλο το παιδί στο κεφάλι. Είχαν βγάλει ζώνες και κοντάρια. Πήγαμε στο ΚΑΤ, του έβαλαν το χέρι σε γύψο, ενώ την Τρίτη περιμένουμε το χειρουργείο, γιατί έχουν κόψει δύο τένοντες στο δάχτυλο.

Πήγαμε στην αστυνομία, στη συνέχεια στον ιατροδικαστή, αλλά μόλις φτάσαμε στο σχολείο, μάθαμε πως έγινε χαμός, καθώς φέρεται να χτύπησαν και δασκάλα.

Το σχολείο μύριζε αίμα»