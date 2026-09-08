Κυψέλη: Απολογούνται οι γονείς του βρέφους και ο 26χρονος - Επιμένουν στα περί «προβλημάτων υγείας»

Ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα θα βρεθούν σήμερα, Τρίτη (08/09), οι γονείς του λίγων μηνών βρέφους, το οποίο έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας προ ετών και κρατούνταν, κατεψυγμένο, σε σπίτι στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος και η 38χρονη είναι αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο.

Απολογία για την «σχέση», που ισχυρίζεται ότι είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας, θα δώσει και ο 26χρονος που φαίνεται να είχε συνεχείς επαφές με τους συγκατηγορουμένους του.

Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μετά από προθεσμία που έλαβαν θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις νέες κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Κυψέλη: Οι γονείς καλούνται να αντικρούσουν ιατροδικαστικά δεδομένα

Οι γονείς καλούνται να αντικρούσουν ιατροδικαστικά δεδομένα, που απορρίπτουν τους ισχυρισμούς τους περί θανάτου του βρέφους από παθολογικά αίτια.

Η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να μην αφήνει αμφιβολία ότι το μωρό δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα στην πλάτη και στην μέση «δια νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου», κάποια εκ των οποίων φαίνεται να προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία.

Οι δύο κατηγορούμενοι γονείς, που φέρονται να αμφισβητούν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, θα κληθούν να απαντήσουν επί των συγκεκριμένων ευρημάτων όσο και άλλων που δεν επαληθεύουν ισχυρισμούς τους περί ασθένειας του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φαίνεται να μην έχουν ανάλογους ισχυρισμούς και να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για κάποια κομβικά σημεία, γεγονός που θα εξεταστεί ενδελεχώς από την ανακριτική έρευνα .

Ο 26χρονος, προερχόμενος από το Αφγανιστάν, καλείται να απολογηθεί για κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών του. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει τιμωρεί με ποινή κάθειρξης 10 ετών και άνω την πράξη σε βάρος παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη και προβλέπει κάθειρξη από 5 ετών και άνω όταν το θύμα είναι έως 15 ετών.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι υπόλογοι με επιπλέον κατηγορίες σχετικές με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.