Κυψέλη: Γυναίκα αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έπιασε «στα πράσα» διαρρήκτη αυτοκινήτου

Απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου αποτράπηκε το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου 2025 στην Κυψέλη, χάρη στην άμεση αντίδραση αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η αστυνομικός, η οποία υπηρετεί σε Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και κινούνταν πεζή στην περιοχή, εντόπισε έναν 35χρονο αλλοδαπό τη στιγμή που επιχειρούσε να διαρρήξει σταθμευμένο όχημα. Τον ακινητοποίησε και τον κράτησε στο σημείο μέχρι την άφιξη αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα διάρρηξης. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί από κατάστημα κράτησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.