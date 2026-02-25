Κυψέλη: Νέα στοιχεία για τον 64χρονο πριν την απολογία -Ανατριχιάζει η κόρη του: «Δικαιώθηκα»

Στην δικαιοσύνη παραδόθηκε μετά από τέσσερις μέρες αναζήτησης ο 64χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού μιας 25χρονης γυναίκας με αναπηρία. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τηνμ εμπιστοσύνη της οικογένειας και χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που του είχαν δοθεί για να βοηθάει με τα ψώνια εισέβαλε στο σπίτι.

Όταν η μητέρα της 25χρονης αντιλήφθηκε τις προθέσεις του και επιχείρησε να τον σταματήσει καλώντας την Αστυνομία, ο 64χρονος την ξυλοκόπησε βάναυσα. Μετά την παράδοσή του, οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Τα στόματα στη γειτονιά του 64χρονου που πλέον κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, ανοίγουν. Πριν από περίπου 5 μήνες αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν να ανεβάζει στο σπίτι του ένα κορίτσι σε αμαξίδιο. Ο ίδιος δικαιολογήθηκε, ωστόσο οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει ασελγήσει και σε άλλα κορίτσια κατά το παρελθόν.

«Εγώ ερχόμουνα και τον βλέπω εκεί και ανέβαζε το καρότσι, "τι κάνεις πού το πας το παιδί αυτό;" μου λέει ‘το ‘χω ξανά φέρει’.

Εκείνη την στιγμή γυρίζει το κοριτσάκι και τώρα που το θυμάμαι λέω ‘ρε παιδί μου μήπως μου ζήταγε βοήθεια και εγώ δεν του έδωσα;’. Αλλά δεν πήγε το μυαλό μου στο πονηρό. Μόνος του έμενε στο σπίτι όταν το έφερε το παιδί εδώ», αναφέρει μάρτυρας.

Η κόρη του 64χρονου, όπως υποστήριξε, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον ίδιο της τον πατέρα στην Αλβανία όταν ήταν σε ηλικία 7 ετών.

Σήμερα, η ίδια, μιλώντας στο MEGA, δηλώνει δικαιωμένη που ο πατέρας της βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας. Όπως λέει, δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί του και στέκεται στο πλευρό της μητέρας των δίδυμων κοριτσιών, που τον κατήγγειλε.

«Δικαιώθηκε η γυναίκα και εγώ επίσης. Αισθάνομαι πολύ καλά. Χαίρομαι που έγινε αυτό, το καταλαβαίνετε κι εσείς εννοείται. Δεν μιλάω με κανέναν τους, για να τους κάνω μήνυση θέλει μεγάλη σκέψη και η διαδικασία γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι σε επαφή με κανέναν τους. Δικαιώθηκα μετά από τόσα χρόνια».

Η έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζεται ενώ δεν αποκλείεται να κληθεί και η κόρη του 64χρονου για να καταθέσει.

