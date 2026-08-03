Κυψέλη: Ο δράστης μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της Βρετανίδας - Αποκαλυπτικό ντοκουμέντο

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας η οποία βρέθηκε μέσα σε μία βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κύψελη, καθώς το MEGA εξασφάλισε φωτογραφία με τον 26χρονο να μεταφέρει τη βαλίτσα με την νεκρή Βρετανίδα.

Στην συγκεκριμένη φωτογραφία απεικονίζεται ο 26χρονος Αφγανός ο οποίος μεταφέρει την σωρό της άτυχης κοπέλας σε βαλίτσα, ενώ την σκότωσε στις 15 Ιουλίου καθώς οι ιατροδικαστές αναφέρουν πως τότε υπολογίζεται ο χρόνος θανάτου της.

Σημειώνεται πως τη συγκεκριμένη ημέρα η κοπέλα είχε πει πως σκοπεύει να φύγει από το μέρος που έμενε στην οδό Ρεθύμνης στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, και θα γύριζε στο Κερατσίνι.

Υπενθυμίζεται πως παρακολουθούσε μαθήματα αγγειοπλαστικής και το συγκεκριμένο βράδυ δεν πήγε, έτσι οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι είχε συμβεί. Έτσι στράφηκε το ενδιαφέρον στον Αφγανό. Συμπέραναν ότι την σκότωσε είτε γιατί η Βρετανίδα αντελήφθη ότι πήγε να την κλέψει ή να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Ενδιαφέρον εντοπίζεται στο γεγονός ότι όταν οι αστυνομικοί ανακάλυψαν την ταυτότητα της νεκρής, ο δράστης έστελνε μηνύματα εκ μέρους της νεκρής, και έπειτα προσπάθησε να δημιουργήσει ένα «άλλο προφίλ» δράστη, υποστηρίζοντας πως υπήρχαν θρησκευτικά κίνητρα πίσω από τον φόνο.

Αυτό δημιούργησε αναστάτωση τόσο στις ελληνικές όσο και τις σκωτσέζικες αρχές καθώς ο δράστης έστελνε μηνύματα και στον πατέρα της νεκρής.