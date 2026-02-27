Κυψέλη: Προφυλακιστέος ο 64χρονος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού 25χρονης ΑμεΑ

Προφυλακίστηκε σήμερα (27/2) ο 64χρονος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού 25χρονης κοπέλας ΑμεΑ στην Κυψέλη.

Ο θύτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι δεν θυμάται την πράξη του.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι πήγε στο σπίτι της οικογένειας, με κλειδιά που του είχε δώσει η μητέρα, καθώς το ακίνητο επρόκειτο να πωληθεί και ο ίδιος είχε αναλάβει να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές.

Η υπεράσπισή του κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Παρούσα έξω από το ανακριτικό γραφείο ήταν η μητέρα των δύο θυμάτων, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει την οργή της για όσα υπέστησαν οι κόρες της.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 64χρονος παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες (24/2) στις αρχές, παρουσία του δικηγόρου του, και στη συνέχεια συνελήφθη.

