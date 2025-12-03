Α.Τ. Κυψέλης: Υδραυλικός πήγε να ξεβουλώσει την αποχέτευση και βρήκε 9 όπλα

Ένα παράξενο εύρημα αναστάτωσε το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12), όταν κατά τη διάρκεια υδραυλικών εργασιών στο αποχετευτικό σύστημα του κτιρίου, συνεργείο εντόπισε εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συσκευές ήταν μη λειτουργικές, καθώς είχαν υποστεί έντονη φθορά από την παλαιότητα και τις συνθήκες στο σημείο όπου βρίσκονταν.
Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά πλέον πώς τα αντικείμενα αυτά κατέληξαν στο δίκτυο αποχέτευσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη διαδικασία καταγραφής και περαιτέρω διερεύνησης του περιστατικού.
