«Κύριε Πρωθυπουργέ, ακούστε με προσεκτικά»: Βροχή οι καταγγελίες για το πεντάστερο στην Πάρο

Βροχή πέφτουν τα κείμενα διαμαρτυρίας για το νησί της Πάρου, με τους πολίτες να καταγγέλουν τις παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του νησιού, είτε αυτές αφορούν τις ξενοδοχειακές μονάδες που ετοιμάζονται, είτε τις παρεμβολές στις παραλίες.

Η ανέγερση ενός πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος δίπλα στην παραλία Μαρτσέλο της Παροικιάς, αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους Παριανούς.

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Ανάμεσα στα πολλά κείμενα στα social media, αίσθηση προκάλεσε και αυτό του συγγραφέα Χρίστου Γεωργούση, ο οποίος παραθέτοντας μια φωτογραφία από το σημείο που χτίζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες, κατήγγειλε: «Κύριε πρωθυπουργέ. Γνωρίζω ότι διαβάζετε τα γράμματα των πολιτών και απαντάτε. Σχετικά καλά είμαι, εύχομαι τα καλύτερα για σας που είστε νεότερος και έχετε τόσα τρεχάματα. Στο Μαρτσέλο της Πάρου έχω τρία χρόνια να πάω από το 2023 που κάναμε μια διαμαρτυρία για τις παραλίες. Σήμερα το πρωί είδα τη φωτογραφία αυτή. Δεν πήγα χτες στη διαμαρτυρία λόγω ασθένειας.

Κάτι προκάλεσε μέσα μου η φωτογραφία της Μοσχούλας που μπορεί να σας την γνωρίσω. Μετά με πήραν τα δάκρυα. Είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή που με συγκλόνισε, εμένα που κάθε μέρα βρισκόμουν αντιμέτωπος λόγω πάθους με τη φύση σε μεγάλες καταστροφές. Ακούστε με προσεχτικά.

Τώρα που έρχονται εκλογές, να δείξετε τη φωτογραφία στον Υπουργό Περιβάλλοντος και να του ζητήσετε να παραιτηθεί. Αυτός ο τόπος ήταν ένα δέλτα χειμάρρων που κατέληγε σε μια από τις ωραιότερες ακτές του νησιού. Με την χλωρίδα και την πανίδα του. Επιτέλους αν δεν γινόταν αλλιώς μπορούσε εκεί πιο πάνω να χτιστεί μια ξενοδοχειακή μονάδα (δεν είμαστε κατά της ανάπτυξης) και να σωθεί ο γιαλός και η παραλία.

Αντ' αυτού ξεθεμελιώθηκε ο τόπος όλος σε ένα νησί λίγων τετραγωνικών και χάθηκε για πάντα η έλξη που ασκούσε αυτό το ιδιαίτερα εναρμονισμένο με τις Κυκλάδες φυσικό περιβάλλον. Το γράμμα αυτό κοινοποιείται στους δημάρχους των νησιών, όλους για να κάνουν από δω και πέρα ό τι είναι δυνατόν να γίνει και να σωθούν τα νησιά των Κυκλάδων από την επέλαση του πλούτου, της χλιδής και της γενικότερης ασυδοσίας και περιφρόνησης της κάθε νομοθεσίας. Με μια τέτοια καταστροφή δεν μπορεί ο Υπουργός περιβάλλοντος να μένει στη θέση του. Να το ζητήσουν και οι δήμαρχοι. Θα στείλω περίπου παρόμοιο γράμμα και στους πολιτικούς όλους να σταματήσουν τις διχόνοιες και τα μικροζητήματα της πρωτοκαθεδρίας και να δουν την Ελλάδα στον καθρέφτη που κάθε μέρα χάνεται.

Το ξέρω πως θα με ακούσουν. Ο πολιτικός αγώνας πρέπει να αλλάξει. Σώστε τη φύση και την Ελλάδα να είναι το πρώτο σύνθημα. Τα άλλα της αδικίας ακολουθούν. Τα χάνετε τα νησιά και ευθύνεται η πολιτική σας και η δική σας και των προκατόχων. Ποιους βάλατε να ελέγχουν; Ποιοι ξεγέλασαν τον υπουργό Περιβάλλοντος; Κάποιοι του πλάσαραν φανταστικά στοιχεία. Ούτως ή άλλως πρέπει να φύγει από τη θέση του και όλοι που υπέγραφαν αντ' αυτού τα έγγραφα. Η φωτογραφία αυτή θα μείνει στον αιώνα ως φωτογραφία που συμβολίζει την καταστροφή των Κυκλάδων. Την καταστροφή της Πάρου.

Είστε κι εσείς υπεύθυνος αλλά κάντε κάτι ν' αλλάξουν τώρα τα πράγματα. Είμαστε κι εμείς οι πολίτες υπεύθυνοι γιατί μάς έδωσαν καθρεφτάκια και μας πήραν το χρυσάφι. Είναι και η αυτοδιοίκηση υπεύθυνη γιατί εκ των πραγμάτων δρώσα πρέπει να διαστέλλει τους κύκλους ελευθερίας κι εδώ έχουμε συστολή. Την βάλαμε να μαζεύει τα σκουπίδια και να καθαρίζει τις παραλίες που ρυπαίνουν οι λεφτάδες. Κάνετε κάτι για να έχετε χειροπιαστά επιχειρήματα για τις εκλογές. Από πού θα παίρνουν νερό οι 50 πισίνες αυτού του φαραωνικού κατασκευάσματος; Μιλήστε για το νερό, είναι πρόβλημα σήμερα. Πίνουμε πια από τη θάλασσα. Τη φωτογραφία αυτή να την δουν και οι Παριανοί και ο κ. Έπαρχος που είναι υπέρ της ανάπτυξης. Πήγαμε να κάνουμε ανάπτυξη και μας παρέσυρε ο δρόμος της έσχατης καταστροφής. Η φωτογραφία είναι καθρέφτης αυτής της έσχατης καταστροφής δεν χωνεύεται με τίποτα!», δήλωσε ο κύριος Γεωργούσης.



