Λακωνία: Βρέθηκε νάρκη στον βυθό στα Βελανίδια του δήμου Μονεμβασιάς

Το Λιμεναρχείο της Νεάπολης Βοιών Λακωνίας ενημερώθηκε για την ύπαρξη πυρομαχικού υλικού, στη θαλάσσια περιοχή της δημοτικής κοινότητας Βελανιδιών, του δήμου Μονεμβασιάς.

Η ενημέρωση έγινε από ιδιώτη.

Το πυρομαχικό υλικό, μάλλον νάρκη, εντοπίστηκε στον βυθό της θάλασσας, σε απόσταση, περίπου, εκατό μέτρων απ’ την ακτή και σε βάθος, περίπου, δέκα πέντε μέτρων.

Από τη Λιμενική Αρχή της Νεάπολης, σημάνθηκε η επίμαχη περιοχή και ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της, περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Συγχρόνως, ενημερώθηκαν οι αλιευτικοί σύλλογοι της περιοχής, για αποφυγή δράσεων στην ευρύτερη περιοχή.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ