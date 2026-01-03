Λαμία: 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του - Δεν είχε δώσει σημεία ζωής για μέρες

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα (3/1) στη Λαμία, καθώς άνδρας 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός εντός του σπιτιού του στην περιοχή της «Άνοιξης».

Σύμφωνα με το lamiareport.gr o άνδρας είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη. Καθώς δεν απαντούσε ούτε σε τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν οι οικείοι του, οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες. Με παραβίαση της πόρτας εισήλθαν στον χώρο και διαπίστωσαν τον θάνατο του 50χρονου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία αποκλείστηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και πιθανολογείται ο θάνατος του να προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο αυτό θα το δείξει η νεκροψία - νεκροτομή η οποία παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.