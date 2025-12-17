Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικης από συμμαθήτρια – «Όλα έγιναν για τα likes»

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει τη Λαμία. Δύο μαθήτριες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση μέσα στο σχολείο, η οποία συνεχίστηκε και εκτός αυτού, στο κέντρο της πόλης. Η σύγκρουση κατέληξε σε ξυλοδαρμό, με αποτέλεσμα μία από τις ανήλικες να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα.

Συγγενικό πρόσωπο της τραυματισμένης μαθήτριας περιέγραψε το περιστατικό, τονίζοντας ότι η ένταση ξεκίνησε από μια ασήμαντη αφορμή, ενώ κάποιοι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στο σημείο για να καταγράψουν το επεισόδιο σε βίντεο.

Συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης που τραυματίστηκε περιγράφει στο Live News όσα συνέβησαν.

«Τα πράγματα έχουν ξεφύγει με τη νεολαία και το χειρότερο, αυτό που έλεγα σήμερα και στον ιατροδικαστή είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση στο κορίτσια. Ότι και καλά τη μία κοπέλα την κάρφωσε στη διευθύντρια για μια φωτογραφία, κάτι τέτοιο που δεν ισχύει.

Και μετά της βρίσανε τη μάνα και ανταπέδωσε. Και μετά της στήσανε καρτέρι. Για μένα προσωπικά από μια βλακεία ξεκίνησε όλο, έχουμε βρει τώρα για το εύκολο θύμα, και το like και πώς τα λένε αυτά. Είχαν πάει 15-20 λεπτά νωρίτερα κάποιοι μαθητές απέναντι από εκεί που έγινε η επίθεση και ήταν έτοιμοι να τραβήξουν βίντεο».

Η κοπέλα που δέχτηκε την επίθεση φέρει μώλωπες αλλά δεν έχει σοβαρά τραύματα, ενώ η άλλη μαθήτρια χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο φερόμενες ως «νταήδες» του σχολείου έδειξαν πλήρη αδιαφορία ακόμη και μπροστά στην αστυνομία, χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεδριάζει για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα σχετικά με τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μαθητριών.