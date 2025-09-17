Λαμία: Άνδρας επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου - Τον πέταξε κάτω και άρχισε να τον χτυπάει

Ένα περιστατικό βίας κατήγγειλε μάρτυρας στη Λαμία, ο οποίος είδε έναν άνδρα να επιτίθεται σε οδηγό λεωφορείου εχθές το μεσημέρι (16/09), μπροστά από ένα δημοτικό σχολείο.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η μαρτυρία, η οποία έγινε από κάτοικο της περιοχής, ο δράστης κατέβασε με τη βία τον οδηγό από το μικρό λεωφορείο του δήμου που μεταφέρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου και τον ξυλοκόπησε.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό το συγκεκριμένο λεωφορείο μόλις είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Ο οδηγός του δήμου αγνόησε τις παρατηρήσεις του φερόμενου δράστη, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του το δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του δήμου, δέχτηκε την επίθεση.

Όπως ανέφερε το θύμα ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα με δύναμη τον πέταξε έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο,

Συνάδελφοί του οδηγού που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά έσπευσαν να βοηθήσουν τον εργαζόμενο. Ο δράστης του έσπασε τα γυαλιά και το ρολόι.

