Λαμία: Αυτοκίνητο σε βιτρίνα καταστήματος λόγω ολισθηρότητας

Ένα απρόσμενο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) στη Λαμία, στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Δροσοπούλου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, αυτοκίνητο που κινούνταν στην Αβέρωφ, την ώρα που επιχείρησε να στρίψει προς Δροσοπούλου, γλίστρησε στο βρεγμένο οδόστρωμα.

Ο οδηγός, προσπαθώντας να αποφύγει τα σταθμευμένα οχήματα, έκοψε απότομα το τιμόνι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη βιτρίνα του καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στη βιτρίνα του καταστήματος και στο όχημα.

Πηγή: lamiareport.gr