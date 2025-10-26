Λαμία: Νεκρός 53χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του

Τραγωδία έλαβε χώρα σήμερα στη Λαμία (26/10), με ένα νεκρό 53χρονο κατόπιν φωτιάς στο σπίτι του.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 09:00 σήμερα το πρωί (26/10) σε μικρή μονοκατοικία.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών, που έμενε στο σπίτι.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.
