Λαμία: Νεκρός 53χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του

Νεκρός 53χρονος μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του στη Λαμία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Τραγωδία έλαβε χώρα σήμερα στη Λαμία (26/10), με ένα νεκρό 53χρονο κατόπιν φωτιάς στο σπίτι του. 

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 09:00 σήμερα το πρωί (26/10) σε μικρή μονοκατοικία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών, που έμενε στο σπίτι.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.

