Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος που φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά την 12χρονη ανηψιά του

Σοκ προκαλεί υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στη Λαμία, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 48χρονου που φέρεται να προέβαινε κατ΄ εξακολούθηση σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιά του, από την ηλικία των 12 ετών.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, (28/01) στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρας του κοριτσιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiarport.gr, η μικρή είχε εξομολογηθεί στη μητέρα της και σε μια θεία της τις ασελγείς πράξεις του θείου της, οι οποίες συνέβαιναν τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο συλληφθείς φέρεται από το 2023 να οδηγούσε την ανιψιά του σε απόμερα μέρη με το αυτοκίνητό του και να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, με τελευταία φορά τα περασμένα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, δεν σταμάτησε να παρενοχλεί το κορίτσι και μέσα στο 2026, αφού λόγω συγγένειας βρισκόταν ανενόχλητος μέσα στο σπίτι της. Οι προθέσεις του φάνηκαν και από μηνύματα που έστελνε στην ανήλικη σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί αφού επιβεβαίωσαν και ιατροδικαστικά όσα κατέθεσαν οι συγγενείς του κοριτσιού, προέβησαν σε κατάσχεση του αυτοκινήτου και του κινητού τηλεφώνου του συλληφθέντα για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τις κακουργηματικές πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου και του βιασμού, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή 30/1/26 στις 10 το πρωί.