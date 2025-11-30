Λάρισα: Ένταση και χημικά στο μπλόκο των αγροτών - Βίντεο από τη σύγκρουση με τα ΜΑΤ

Ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου. Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο. Στο σημείο φθάνουν και αγρότες από τα Φάρσαλα οι οποίοι θα επιχειρήσουν να παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ, απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ.

Τι ζητούν οι αγρότες

Στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ) που διεξήχθη την Κυριακή 23/11, διατυπώθηκε το πλαίσιο αιτημάτων με βάση το οποίο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βγαίνουν στους δρόμους.

Μεταξύ άλλων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν:

Άμεση καταβολή των χρωστούμενων ενισχύσεων, όπως επίσης και της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα Μείωση του κόστους παραγωγής Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 στα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, ώστε όσοι παράγουν να είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, και να λαμβάνουν επιδοτήσεις χωρίς κατάσχεση Να γίνουν τα αναγκαία έργα άρδευσης και αντιπλημμυρικής/αντιπυρικής θωράκιση, οδοποιίας κλπ Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία