Λάρισα: Έπεσε ασανσέρ από τον τρίτο όροφο - Την «γλίτωσε» η 32χρονη που βρισκόταν μέσα

Σοκάρει περιστατικό στη Λάρισα, όπου ασανσέρ έπεσε ξαφνικά από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί μια 32χρονη γυναίκα που βρισκόταν μέσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (25/10), όταν η 32χρονη βρέθηκε σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, για να επισκεφθεί μία φίλη της.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του onlarissa.gr, η γυναίκα παρά λίγο γλίτωσε τα χειρότερα, ωστόσο υπέστη κάταγμα στο γόνατο της. Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει μάχη για να αποφύγει την εγχείρηση. Αυτό θα το αποφασίσει ο γιατρός που την παρακολουθεί, τις επόμενες ημέρες.

Η ίδια και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά.