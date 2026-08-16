Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Λάρισας, καθώς λίγο μετά τις 9 μ.μ. ήχησε το 112, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής ειδών συσκευασίας στο 5ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών.

Στο σημείο σύμφωνα με το onlarissa.gr βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται, πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα του ουρανού, ενώ το νέφος είναι ορατό από πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ειδικό γερανοφόρο όχημα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν δημοτικά βυτιοφόρα ύδρευσης.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην θέση Μεγάλη Βάδα, στο Κιλελέρ Λάρισας. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφορο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μεταφέρουν τον καπνό προς κατοικημένες περιοχές, γεγονός που οδήγησε την Πολιτική Προστασία στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 που ανέφερε.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη τόσο με τις φλόγες όσο και με τους ανέμους, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωσή της.

