Λάρισα: Η στιγμή που φορτηγό ξηλώνει γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή (29/5) στην Λάρισα, όταν ο οδηγός ενός φοτηγού φέρεται να προσέκρουσε πάνω σε γέφυρα.

Το ντοκουμέντο που εξασφάλισε το onlarissa.gr, δείχνει τη στιγμή που το φορτηγό πέφτει και «ξηλώνει» τη γέφυρα. Στη συνέχεια το όχημα κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Συναγερμός σήμανε σε Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ έπειτα από το τροχαίο.