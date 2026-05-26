Λάρισα: Στο φως κύκλωμα 40 ατόμων για απάτες με επιδόματα και «μαϊμού» εγγραφές σε ΚΔΑΠ

Η αστυνομία του Τυρνάβου εξάρθρωσε μια μεγάλη εγκληματική ομάδα 40 ατόμων, η οποία από το 2023 δρούσε σε όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός τους ήταν να κλέβουν προνοιακά επιδόματα ανυποψίαστων πολιτών και να αποσπούν παράνομα κρατικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα αρχηγικά μέλη της σπείρας κατάφερναν να υποκλέπτουν τους κωδικούς Taxisnet των θυμάτων τους, χρησιμοποιώντας πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να αλλάξουν τον κλειδάριθμο στην ΑΑΔΕ. Έτσι, αποκτούσαν πρόσβαση στο σύστημα και δήλωναν δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς (ή συνεργών τους), ώστε να καταλήγουν εκεί τα χρήματα των επιδομάτων.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος έγραφαν κρυφά δεκάδες ανήλικα παιδιά σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους, για να τσεπώνουν τις αντίστοιχες κρατικές επιδοτήσεις. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο και τους πολίτες ξεπερνά τα 199.000 ευρώ. Η αστυνομία έχει ήδη κατασχέσει στοιχεία και χρήματα, ενώ η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.