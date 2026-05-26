Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι

Τραγωδία έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στη Λάρισα, όταν ένας 15χρονος οδήγησε μηχανάκι και έχασε τη ζωή του.
Το συμβάν έγινε στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου, και σύμφωνα με το onlarissa, ο νεαρός αναβάτης, δικύκλου,ανατράπηκε της πορείας του με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε και νεαρός συνοδηγός. Στο σημείο, έσπευσε αμέσως το ΕΚΑΒ, αλλά ο 15χρονος από τη Λάρισα, είχε ήδη καταλήξει.
- Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη τα νέα κόμματα με Τσίπρα στη 2η θέση - Τι ισχύει για την Καρυστιανού
- «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!»: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου συγκινεί το διαδίκτυο
- «Η Ελληνίδα Ανδριολάτου ταιριάζει απόλυτα»: Το ίντερνετ ψήφισε την Ωραία Ελένη που θέλει στην ταινία του Νόλαν
- Μέμος Μπεγνής: Η επένδυση που τον κατέστρεψε οικονομικά - «Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.