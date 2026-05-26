Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι

Τραγωδία έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στη Λάρισα, όταν ένας 15χρονος οδήγησε μηχανάκι και έχασε τη ζωή του.

Το συμβάν έγινε στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου, και σύμφωνα με το onlarissa, ο νεαρός αναβάτης, δικύκλου,ανατράπηκε της πορείας του με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε και νεαρός συνοδηγός. Στο σημείο, έσπευσε αμέσως το ΕΚΑΒ, αλλά ο 15χρονος από τη Λάρισα, είχε ήδη καταλήξει.

