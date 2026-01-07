Λάρισα: Παρέμβαση του «Ρουβίκωνα» στα γραφεία της ΝΔ σε ένδειξη αλληλεγγύης στους αγρότες

Παρέμβαση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, σε αλληλεγγύη με τον αγώνα των αγροκτηνοτρόφων, πραγματοποίησαν νωρίς το βράδυ της Τετάρτης μέλη του Ρουβίκωνα.

Τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας πέταξαν τρικάκια που έγραφαν «στη χώρα των μαφιόζων και των ολιγαρχών, νίκη στα μπλόκα των αγροτών» και έγραψαν ανάλογου περιεχομένου συνθήματα στους τοίχους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στη συνέχεια, τα μέλη του Ρουβίκωνα, αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ένταση ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν πραγματοποιηθεί προσαγωγές ή συλλήψεις από την πλευρά της αστυνομίας.

Αργότερα, στις σελίδες της αναρχικής συλλογικότητας στα social media αναρτήθηκαν φωτογραφίες από την παρέμβαση αλλά και ένα κείμενο το οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Πλησιάζουμε τη στιγμή της αναμέτρησης ανάμεσα στον αγροτικό κόσμο και τους αλληλέγγυους από τη μία πλευρά, το κράτος και την κυβέρνηση από την άλλη. Είναι η ώρα να επενδύσουμε στην κοινωνική, πολιτική και ταξική αλληλεγγύη και να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο να νικήσει. Δηλαδή να επιβιώσει.

Ακούμε ήδη τα μουγκρητά και τους λεονταρισμούς των κυβερνητικών. Τους βλέπουμε να συνεχίζουν να παλεύουν να ξυπνήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, να δείρουν και να φυλακίσουν στο όνομά του. Είναι άλλωστε οι μόνες τέχνες που γνωρίζουν οι συγκεκριμένοι κηφήνες.

Εμείς στον Ρουβίκωνα θα συνεχίσουμε με προσήλωση να στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών, αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικός και καθοριστικός είναι αυτός ο αγώνας για το μέλλον της κοινωνικής και ταξικής μας οικογένειας».