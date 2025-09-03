Λαθραία καύσιμα στην Αττική: Πώς δρούσε το κύκλωμα με το τριπλό όφελος

Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI για τον εντοπισμό χημικών ουσιών με τις οποίες νοθεύεται η βενζίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε σχηματισμό δικογραφίας για 20 άτομα που εμπλέκονται στη νοθεία της βενζίνης εις βάρος των πολιτών.

Πρόκειται για κύκλωμα τριπλής δράσης. Έφερνε καύσιμα από χώρες την Νότιας Ευρώπης, τα περνούσε μέσα από την Αλβανία και τα έφταναν στην Ελλάδα.

Επίσης μέλη του κυκλώματος έφερναν τους διαλύτες για τη νόθευση καυσίμων και τα διοχέτευαν στην αγορά.

Πέρα του ότι τα καύσιμα ήταν νοθευμένα και αφορολόγητα στα πρατήρια βενζίνης είχανε βάλει και το παράνομο λογισμικό για να κλέβουν στην αντλία. Ουσιαστικά το όφελος για το κύκλωμα ήταν τριπλό.

Σε δύο πρατήρια από αυτά, έχουν γίνει μάλιστα και εγκληματικές ενέργειες.