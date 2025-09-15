Λαθρεμπόριο κινητών στη Χίο: Σύλληψη δύο Τούρκων με 12.500 συσκευές

Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων, ηλικίας 62 και 72 ετών, προχώρησαν στις 11 Σεπτεμβρίου οι Λιμενικές Αρχές της Χίου, μετά από στοχευμένη επιχείρηση, με την υποστήριξη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Οι δύο άνδρες φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα λαθρεμπορίας κινητών τηλεφώνων, με σκοπό τη μεταφορά και εξαγωγή 12.500 συσκευών προς την Τουρκία, χωρίς τα απαραίτητα τελωνειακά και φορολογικά παραστατικά.

Ο έλεγχος που αποκάλυψε το φορτίο

Κατά τη διάρκεια ελέγχου από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, λίγο πριν τον απόπλου ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Τουρκίας, εντοπίστηκαν 4.000 κινητά τηλέφωνα διαφόρων επωνυμιών, χωρίς αποδείξεις αγοράς ή άλλα νόμιμα έγγραφα.

Ταυτόχρονα, σε όχημα τύπου van που χρησιμοποιούσε ο 62χρονος, βρέθηκαν ακόμη 8.500 κινητά τηλέφωνα, επίσης χωρίς συνοδευτικά παραστατικά. Οι συσκευές δεν έφεραν κουτιά συσκευασίας ή παρελκόμενα, ενώ δεν είχε εκδοθεί καμία άδεια εξαγωγής από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Τα ευρήματα

Συνολικά κατασχέθηκαν 12.500 κινητά, με την εκτιμώμενη αξία πώλησης τους να ανέρχεται στα 695.000 ευρώ, σύμφωνα με τις αρχές. Επιπλέον, κατασχέθηκαν:

Το ιστιοφόρο σκάφος

Το όχημα τύπου van

Δύο κινητά τηλέφωνα

Ένα tablet

Χρηματικά ποσά ύψους 1.855 ευρώ και 2.370 τουρκικών λιρών

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, ενώ η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) εξετάζει το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου κυκλώματος, με πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ τα κατασχεθέντα κινητά θα ελεγχθούν από τις τελωνειακές υπηρεσίες, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής προέλευση και διαδρομή τους.