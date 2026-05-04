Λαύριο: Σύλληψη 17χρονης και 14χρονου για πορνογραφία ανηλίκων

Αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής συνέλαβαν δύο ανήλικους, μία 17χρονη και ένας 14χρονος, με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ανήλικοι, που έχουν συγγενική σχέση, απομόνωναν τα πρόσωπα ανηλίκων, από αναρτήσεις στα social media, και δημιουργούσαν νέες εικόνες τους, προσβλητικού περιεχομένου.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από ανήλικες, οι οποίες αφορούσαν επεξεργασία φωτογραφιών τους και ανάρτησή τους σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη και ο 14χρονος αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθη και μία 52χρονη κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δεν έχει διευκρινιστεί η σχέση της με τους εφήβους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.