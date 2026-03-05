Λαζόπουλος: «Μία μάνα νίκησε τη Χρυσή Αυγή, φανταστείτε 57 μάνες τι μπορούν να κάνουν»

«Βγήκε η απόφαση του Εφετείου που δικαιώνει τον αγώνα της Μάγδας Φύσσα για το παιδί της» είπε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» που προβλήθηκε στο MEGA το βράδυ της Τετάρτης, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας που επικύρωσε το Πενταμελές Εφετείο κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

«Είναι μεγάλη μέρα αυτή» είπε και συμπλήρωσε πως «μία μάνα νίκησε τη Χρυσή Αυγή, την έβγαλε εγκληματική οργάνωση».

«Φανταστείτε πόσες μάνες, 57 μάνες τι μπορούν να κάνουνε» κατέληξε αναφερόμενος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, λίγες μέρες πριν την έναρξη πριν την έναρξη της δίκης.

Σε ότι αφορά την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

«Στις 28 Φεβρουαρίου έκλεισαν τρία χρόνια από το μαρτυρικό θάνατο 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Οι περισσότεροι νέοι. Σε μια χώρα που αναγκάζονται να φύγουν οι νέοι, σε μια χώρα που μετατρέπεται σε ένα απέραντο γηροκομείο. Σ’ αυτά τα τρία χρόνια δεν υπάρχει ένας Έλληνας με το στοιχειώδη νου, τον υποτυπώδη νου, να μην έχει αντιληφθεί τη συγκάλυψη που έχει γίνει» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην απόφαση για εκταφή των θυμάτων είπε πως «μετά από τρία χρόνια αποφάσισαν την εκταφή για να δούνε αν τα παιδιά, οι επιβάτες! Αν οι επιβάτες είχαν πιει αλκοόλ ή είχαν πάρει ναρκωτικά», για να καταλήξει λέγοντας: «Είστε η απεχθέστερη κυβέρνηση που πέρασε στη Μεταπολίτευση».