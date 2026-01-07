Λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα στο σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισό

Τροχαίο ατύχημα με θύμα μια γυναίκα σημειώθηκε στην είσοδο των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, όταν αστικό λεωφορείο την παρέσυρε λίγο πριν τις 11:45 το πρωί, από την πλευρά του Κηφισού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – ΚΤΕΛ Κηφισού και παρέσυρε την 68χρονη γυναίκα τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε τον δρόμο πεζή.
Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις, ο τραυματισμός της φαίνεται να είναι ελαφρύς και εντοπίζεται στο πόδι.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, με τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
